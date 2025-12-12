Alajuelense–Liberia y Saprissa–Cartaginés: así se juegan los partidos de vuelta

Luego de dos emocionantes partidos, todo está preparado para que este fin de semana se conozcan los nombres de los invitados a la final de la fase del Apertura 2025.

El sábado, a las 8 p. m., Liga Deportiva Alajuelense recibe al Municipal Liberia en el Alejandro Morera Soto.

Los manudos llegan como favoritos, luego de ser primeros en la tabla general y de haber encontrado un empate milagroso en la Ciudad Blanca.

Los locales abrieron el marcador por intermedio de Fernando Lesme al minuto 11, pero no supieron defender la ventaja y Alejandro Bran empató al 90+8’ con un misil de larga distancia.

Mientras tanto, el domingo a las 4 p. m. en el Ricardo Saprissa, los morados serán locales ante Cartaginés.

El marcador global llega 1-2, luego de lo ocurrido este jueves en el Fello Meza, en la ciudad blanquiazul.