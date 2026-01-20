Alajuelense y Saprissa se podrían medir en semifinales del Torneo de Copa

Este martes se dieron a conocer los cruces de cuartos de final del Torneo de Copa y destaca que Alajuelense y Saprissa quedaron sembrados en el mismo lado de la llave.

Esto quiere decir que el clásico nacional podría definir uno de los finalistas del torneo.

Mientras que los tibaseños juegan ante Carmelita, los manudos deberán medirse contra Liberia y, en ambos casos, morados y liguistas cierran de visita.

Al otro lado de la llave, Herediano tendrá de rival a Puntarenas y Sporting a Cartaginés, cerrando en el Lito Pérez y el Fello Meza.

Los partidos de ida se van a disputar el 4 de febrero, con la vuelta pactada para el 11 del mismo mes.

Las semifinales se realizarán el 25 y 29 de marzo, con la final en abril, en el Edgardo Baltodano, en Liberia.