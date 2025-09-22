Alajuelense y Cartaginés llegarán en su mejor momento a enfrentar a los hondureños

Alajuelense y Cartaginés tendrán una semana decisiva de cara a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.



Ambos son los únicos clubes costarricenses en la competencia y enfrentarán a equipos hondureños, reavivando la clásica rivalidad centroamericana, que también se extenderá hasta las eliminatorias mundialistas rumbo al 2026.

El primero en saltar al campo será Alajuelense, que recibirá al Motagua FC a partir de las 8 p. m. en el Morera Soto.



Los manudos tienen la estadística a su favor, pues se han enfrentado siete veces en torneos internacionales, con un saldo de seis victorias y un empate, sin conocer la derrota.



La última serie entre ambos se disputó en la segunda ronda del Grupo I de Centroamérica en la Concacaf Copa de Campeones 1992.

Cabe resaltar que los rojinegros atraviesan un buen momento: marchan terceros en el campeonato, a solo un punto del líder Cartaginés y con un partido menos.

Los brumosos saltarán a escena el próximo jueves a las 8 p. m. ante el Olimpia. La serie abrirá en el Fello Meza y cerrará la próxima semana en el estadio José de la Paz Herrera.



El equipo dirigido por Andrés Carevic llega en un gran momento: es líder del Apertura 2025 y clasificó por segunda vez a la siguiente ronda del torneo internacional de la región.

Su única preocupación es la larga lista de lesionados, con siete futbolistas en el hospital, entre ellos Christopher Núñez y Douglas López, dos bajas muy sensibles.

Este enfrentamiento marcará el primer cruce en la Copa Centroamericana entre Cartaginés y Olimpia, y el segundo en su historial. El único antecedente se dio en la zona de Centroamérica de la Copa de Campeones de Concacaf 1989, cuando Olimpia ganó 3-0 con un doblete de Juan Carlos Espinoza y un gol de Eugenio Dolmo Flores, el 11 de junio en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

En su historia internacional, Cartaginés ha disputado 10 series de ida y vuelta: clasificó en cuatro ocasiones (40%) y fue eliminado en seis (60%).