Alajuelense sí jugará sin seleccionados... pero no ante Cartaginés

Dos partidos adelantados se disputarán en medio de la fase final de la eliminatoria de la Selección Nacional rumbo al Mundial 2026.

Curiosamente, Alajuelense, que pidió no jugar ante Cartaginés por contar con cuatro seleccionados, sí lo hará este sábado 6 de setiembre ante Pérez Zeledón, justo un día después del partido de la Tricolor en Nicaragua.

Según explicó Víctor Reyes, secretario técnico de los rojinegros, el pasado sábado, así lo decidió el propio equipo.

“Nosotros con antelación habíamos solicitado jugar el 6 de setiembre por solicitud de Pérez Zeledón y la televisora, pero ante una solicitud de nuestro equipo no jugaremos ante Cartaginés y lo haremos el 11 de octubre, la idea es que ambos estamos disputando la Copa Centroamericana”, mencionó previo al clásico nacional.

Los rojinegros jugarán así sin sus seleccionados Alexis Gamboa, Santiago Van der Putten, Alejandro Bran y Creichel Pérez en su visita a San Isidro de El General.

Por su parte, el duelo ante los brumosos que estaba reprogramado para este miércoles 3 de setiembre, por petición de los manudos ahora se jugará el 11 de octubre, dos días antes del vital duelo de la Tricolor ante Honduras por la eliminatoria, por lo que los rojinegros podrían volver a tener ausencias.

“Hay que llegar a ese momento, pero no quisiera adelantar criterio, pero sabemos que Alajuelense y Cartaginés tuvieron un mes muy cargado de partidos”, justificó Reyes la nueva fecha del compromiso.

Con este panorama, este fin de semana se realizarán dos compromisos, en medio precisamente de los juegos eliminatorios de La Sele y en plena fecha FIFA, estos son:

FECHA 7

Sábado 6 de setiembre

Pérez Zeledón ante Alajuelense, estadio Municipal de PZ, 8 p. m.





Domingo 7 de setiembre

Liberia ante Sporting FC, estadio Edgardo Baltodano, 5 p. m.





Miércoles 10 de setiembre

Puntarenas FC - Saprissa, Lito Pérez, 7 p. m.

Cartaginés - Herediano, Fello Meza, 8 p. m.





Jueves 11 de setiembre

Guadalupe FC - San Carlos, 8 p. m.