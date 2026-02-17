Al menos mil vacantes estarán disponibles en feria de empleo en Heredia

Al menos mil vacantes estarán disponibles en la próxima feria de empleo organizada por la Universidad Hispanoamericana (UH).

La actividad se realizará el 4 de marzo próximo, en la sede de la casa de enseñanza en Heredia, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. (vea video adjunto de Telenoticias).

En esta ocasión se buscan personas con estudios en secundaria, técnico y educación universitaria, con o sin dominio del inglés.

Se espera la participación de 30 empresas en áreas como administración, contabilidad, ingenierías, salud, turismo, diseño, publicidad, derecho, mecánica automotriz, arquitectura, recursos humanos, electromecánica y electricidad.

La feria continuará de manera virtual el 5 y 7 de marzo, con detalles de acceso que serán anunciados próximamente.

​