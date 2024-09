Al menos dos personas al día se intoxican por mal uso de medicamentos

De acuerdo con datos del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones (CNCI), al menos dos personas al día se intoxican por el mal uso de medicamentos.

Al corte del 23 de julio, 478 personas tuvieron que ser asistidas por esta entidad después de que ingirieron fármacos de manera inadecuada. En el 2023 la cifra total fue de 879 intoxicados y en 2022 fueron 895.

De acuerdo con la directora del centro, la doctora Viviana Ramos, los errores más comunes en la administración son confundirse de producto o la mala interpretación de la dosis.

“Se asocian las confusiones con las presentaciones del medicamento, con el nombre, con el etiquetado y el empaque. Está relacionado también con la administración de la dosis, administrando repetidamente la cantidad del medicamento, o dando en una sola ingesta la cantidad doble del medicamento. Es un problema que pone en riesgo a la salud de la población no solo a corto plazo, sino a largo plazo también”, advirtió la médica.

A lo anterior también se suman los errores del personal médico y farmacéutico.

“Elevándolo a otro nivel, en los hospitales, las enfermeras que hacen mala praxis, eso también se reporta en nuestro centro. La preparación incorrecta de medicamento, la venta en farmacias en donde se da un mal despacho del medicamento y el error al prescribir”, indicó la doctora Ramos.

De acuerdo con la directora del CNCI, si bien la mayoría de las confusiones se dan con medicamentos de venta libre, hay situaciones preocupantes que se dan con fármacos bajo receta médica y que afectan el sistema nervioso central.

“Este año, hemos notado una alerta importante con medicamentos bajo recetas de psicotrópicos como el clonazepam. Tenemos que decir abiertamente que es un medicamento de mucho cuidado y mucho control, y estamos teniendo muchos problemas con estos errores de administración incorrectos en los hogares. También hay una confusión que se está dando con el medicamento risperidona, que es un medicamento que se da en dosis muy bajitas, en donde parece que la jeringa tiene una medida que es muy pequeña y las personas se están confundiendo”, alertó la funcionaria.

La directora ejecutiva de la Federación de Laboratorios Farmacéuticos de Centroamérica y el Caribe (Fedefarma), Victoria Brenes, indicó que la administración y consumo de medicamentos implica una gran responsabilidad de parte de todos los involucrados.

Agregó que estos productos pueden actuar de una forma o de otra dependiendo de la rigurosidad con la que se administren.

En este sentido, afirmó que un fármaco puede alterar la efectividad de otro o aumentar el riesgo de efectos secundarios, incluyendo las hierbas medicinales.

“Las etiquetas y prospectos contribuyen a evitar errores en la medicación, minimizar riesgos y tomar decisiones informadas. Instamos a los pacientes y personal sanitario al monitoreo constante y a contribuir con los esfuerzos de farmacovigilancia”, concluyó Brenes.

Ramos, por su parte, recomendó en principio consultar al médico si los síntomas que tiene realmente requieren medicación.

Seguidamente, aconsejó no utilizar medicamentos que hayan sobrado de tratamientos previos, no dar a los niños medicamentos que son para adultos, y en el caso de los productos de venta libre, comprobar que el envase no tenga signos de manipulación o que estén rotos.

La médica indicó que es importante comprobar la fecha de vencimiento del medicamento, y consultar al farmacéutico información específica, como los efectos adversos y secundarios.

También hizo hincapié en que el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones no solamente atiende los casos de intoxicaciones, sino que está habilitado 24/7 para atender dudas relacionadas con las dosis, efectos adversos y cualquier pregunta que se tenga sobre medicamentos. El número es 800 - INTOXICA (800 - 4686 9422). El servicio es gratuito.



Plataforma centroamericana de reportes

Existe una plataforma para Centroamérica y República Dominicana, llamada NOTI-FACEDRA, a través de la cual se puede reportar, en línea, la sospecha de reacciones adversas a medicamentos y vacunas de uso humano.

De acuerdo la coordinadora del Centro Nacional de Fármaco y Tecnovigilancia del Ministerio de Salud, Xiomara Vega, este sistema integra a la ciudadanía, los profesionales en salud y la industria farmacéutica de toda la región, ya que, para poder actuar, la farmacovigilancia requiere datos robustos.