Al menos 80 mil vecinos de Santa Ana y Escazú sin agua por ruptura de tubo madre

Más de 80.000 vecinos de Santa Ana y Escazú tienen 24 horas sin acceso a agua potable.

Esto en el tanto que una máquina que trabajaba en la ampliación de un puente rompió un tubo madre el jueves anterior (vea video adjunto de Telenoticias).

Desde entonces, explicó la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Lourdes Sáurez, personal trabaja para intentar rehabilitar el servicio lo más pronto posible.

"No sabemos (cuando va a volver). Estamos esperando. Ojalá que llueva para tener agua. No se ha hecho nada. Cero aseo, es la verdad. Suena feo, pero cero aseo, cero agua, no se puede hacer desayuno, ni limpieza de agua", comentó Santos Zúñiga, uno de los afectados. Otra vecina, Marjorie Chaverri, indicó: "Rompieron un tubo, pero en vez de decir vamos a hacer un arreglo, mejor recojan agua por aquello de una emergencia, pero no avisaron nada".

El alcalde de Santa Ana, Juan José Vargas, apuntó que se han hecho esfuerzos para que camiones cisterna pasen por las comunidades para que puedan llevar el recurso a los habitantes.

Sáurez agregó que su institución ha desplazado siete cisternas y tres pick-ups con tanquetas para distribuir el líquido, con las comunidades más afectadas como prioridad.﻿

“No vamos a dejar a la población sola. Seguimos atendiendo con camiones cisterna y pedimos a las personas mantenerse informadas a través de nuestras redes sociales, donde estaremos comunicando cada avance”, señaló la jerarca.



Se espera que el problema sea resuelto la madrugada del sábado, cuando se registren 36 horas desde el incidente.

Tanto el alcalde como la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados reconocieron la afectación que viven las familias por la interrupción del servicio y garantizaron que trabajan con responsabilidad para solucionar el problema.