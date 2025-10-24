Al menos 14 personas evacuadas por inundación en escuela de Cartago

Los aguaceros de este viernes causaron la evacuación de al menos 14 personas, siete adultos y siete menores de edad, en la escuela Mariano Guardián Coraza, en Barrancas de El Guarco, Cartago.

Según la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el traslado de los afectados se realizó como parte del protocolo de respuesta de las autoridades. Fueron llevados a un sitio seguro.

Imágenes que llegaron a la redacción de Teletica.com muestran cómo el sistema de alcantarillado está superado por completo y el agua baja a toda velocidad por la acera que conecta con el centro educativo.



Además, parte de las aulas de la institución se inundaron y fue necesario incluso levantar parte del mobiliario encima de los escritorios para evitar que también sean alcanzados por el agua.

Sumado a este incidente, la CNE informó que hay 23 reportes más de afectación por las lluvias.

Cruz Roja atiende inundación en Cartago.

En Copalchi, camino a Corralillo, un deslizamiento mantiene el paso vehicular completamente cerrado, mientras que en Tablón, el río Purires presenta un aumento considerable en su caudal, alcanzando niveles cercanos al desbordamiento.

Varias urbanizaciones también resultaron afectadas. En La Silvia, Brumasco, Barrancas y Valle Lirios, se reportan viviendas anegadas debido al colapso de los sistemas de alcantarillado.

Rescatistas en las zonas afectadas.

Los ríos Coris, Purires y la quebrada La Cucaracha se mantienen con niveles elevados, por lo que los Comités de Emergencia continúan en labores de atención y monitoreo en toda la zona afectada.

El alcalde del cantón central de la provincia, Mario Redondo se refirió a lo ocurrido en uno de los distritos de su administración:

"La ruta que va hacia Corralillo de Cartago, desde el sector de Tablón, tuvo un desbordamiento, unos derrumbes que llenaron la carretera de escombros. Están siendo limpiados y adicionalmente en otra ruta nacional. Todas son rutas nacionales y le corresponde a CONAVI atenderlas. En otro sector, entre Loma Larga y Santa Elena, donde había un hundimiento, este se hizo más pronunciado, lo que está impidiendo el paso de las personas", explicó Redondo.

El jerarca recalcó que ya se comunicó con el ministro de Transportes para que la rehabilitación del paso por las zonas afectadas sea lo más pronto posible.

"Algunos de estos deslizamientos son viejos y la comunidad de Corralillo viene esperando de CONAVI una reparación en un corto plazo que esperemos que ahora sí se pueda dar", finalizó el alcalde.

Según al Cruz Roja, por la provincia se han desplegado ocho unidades de rescate a fin de salvaguardar la vida de las personas afectadas, donde incluso, una mujer adulta mayor de 90 años requirió el apoyo de la Benemérita para ser llevada a un lugar seguro.