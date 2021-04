¡Al fin! Monumento de las Garantías Sociales regresará a Zapote en mayo

Tras poco más de dos años de haber sido retirado, el Monumento de las Garantías Sociales regresará a la rotonda de Zapote el próximo mes de mayo.

Las ocho esculturas de bronce, creadas por el artista costarricense Ólger Villegas, fueron restauradas y ahora serán colocadas nuevamente.

Según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), los trabajos han estado a cargo de la empresa Renoir S. A., contratada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), a partir de una solicitud que le hizo el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

El monumento sufrió daños significativos el 23 de setiembre de 2018, cuando un carro chocó contra las esculturas y el conductor falleció en el lugar.

“Estos trabajos se centran en la restauración de las esculturas, incluyendo las piezas que se habían perdido a causa del accidente. Es importante indicar que el impacto del automotor no fue lo único que dañó las piezas, pues estas presentaban un importante deterioro, principalmente en la estructura interna”, explicó Carlos Jiménez, gerente de la Unidad Ejecutora Conavi-BCIE.

El MOPT asegura que se ha trabajado, desde setiembre, en la renovación de bases y estabilización interna de metales, proceso químico para eliminar impurezas y elementos no deseados, soldaduras para reparar fisuras, entre otras labores.

La empresa que realiza la reparación también ha estado en contacto con el creador de la obra, quien no pudo participar por problemas de salud.

“Estoy tranquilo porque si no lo hacen ellos (Renoir), sería sumamente difícil. Están haciendo lo imposible porque quede de la mejor manera. Solo me duele no haber tenido la salud suficiente para colaborar con ellos”, dijo el escultor ramonense de 86 años.