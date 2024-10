“Ahora quedamos en la calle”, dice adulta mayor desalojada de precario en Curridabat

Unas 110 familias debieron desalojar, la mañana de este martes, sus viviendas en el precario conocido como Miravalles II, en Tirrases de Curridabat, debido a un riesgo de deslizamiento.

La orden de desocupar las casas fue emitida el 22 de julio pasado por el Ministerio de Salud, pero fue hasta ahora que se ejecutó.

"Tenía 37 años de estar en este lugar tan bonito. De la noche a la mañana... ya nos habían avisado, pero no había ayuda para irse, de cómo pagarle a alguien para que le ayude a despegar el perlin y todo eso. Es un dolor. Aquí amanecimos dándole y dándole. Dicen que ahora a las 2:00 quitan la luz y no va a dar tiempo. No sé qué piensan.

"Ahora quedamos en la calle, no solo yo, sino que miles de gente que queda en la calle llorando, sufriendo. Ellos no sienten, no tienen ese corazón, no entienden qué están haciendo", expuso una de las vecinas desalojadas, Marina Centeno.