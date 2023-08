"Ahora no soñamos con ser madres": la realidad que toma fuerza entre mujeres en Costa Rica

"Los hijos limitan mucho también profesionalmente porque simplemente hay oportunidades que no se pueden aprovechar por esos niños. Yo terminé recientemente un Diplomado en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y estoy abierta a la posibilidad de ir a trabajar a otros países, me encantaría una vida viajando, pero con un hijo no sería demasiado posible", aseguró.