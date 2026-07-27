Agua de Coronado ya se puede consumir, confirma AyA

Los habitantes de Coronado ya pueden consumir el agua que llega a sus hogares. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) confirmó que la fuente de abastecimiento que permanecía fuera de operación ya fue reincorporada al sistema.



Los análisis realizados por el Laboratorio Nacional de Aguas detallaron que el agua cumple con todos los parámetros establecidos para el consumo humano. La institución aseguró que el recurso es potable y seguro para la población.



Comunicado emitido por el AyA.

La medida se tomó luego de que una fuente de agua resultara contaminada. Investigaciones realizadas por el AyA, el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) permitieron identificar el origen de la contaminación.

De acuerdo con las autoridades, los desechos líquidos provenientes de una lechería alcanzaron una de las fuentes que abastecen la planta potabilizadora de San Rafael de Coronado.

Tras identificar el origen del problema, las instituciones emitieron las disposiciones correspondientes contra la lechería involucrada. Los procedimientos administrativos y de seguimiento continúan.

El AyA mantuvo la fuente fuera de operación durante los análisis y las labores de verificación. Los resultados permitieron confirmar que el agua se encuentra en condiciones aptas para el consumo humano.

La institución hizo un llamado a las personas propietarias de fincas, lecherías y actividades agropecuarias para que manejen de forma adecuada sus desechos líquidos. También pidió evitar cualquier acción que pueda contaminar las fuentes de agua.

El AyA recordó que la protección de las fuentes es una responsabilidad compartida. Cuando una fuente resulta contaminada, debe salir de operación. Esta situación reduce la disponibilidad del recurso y puede afectar el abastecimiento de las comunidades.

La planta potabilizadora de San Rafael de Coronado permaneció fuera de operación desde el miércoles anterior. La situación provocó afectaciones temporales en el suministro de agua potable en varios sectores del cantón.