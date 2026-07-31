Agosto traerá importante rebaja en los combustibles

Agosto traerá una importante rebaja en el precio de los combustibles.



La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó este viernes el ajuste extraordinario correspondiente al venidero mes, que beneficiará especialmente a los usuarios de Diésel y Súper.



En el caso del Diésel, el litro pasará de ₡683 a ₡604, para una rebaja de ₡79; mientras que el litro de gasolina Súper bajará de ₡756 a ₡701 (- ₡55).



La gasolina Regular, por su parte, no tendrá variaciones y el litro se mantendrá en ₡755.



El gas licuado de petróleo (GLP) también tendrá una disminución ₡21. Con el ajuste, el cilindro de 25 libras (más común) pasará de ₡7.440 a ₡6.989.



Aresep explicó que los cambios responden a la variación del precio en el mercado internacional y las facturas de compra presentadas por Recope para cada producto.



La actualización entrará a regir la próxima semana una vez que se publique en el diario oficial La Gaceta.