Agente de Guimaraes revela cómo está el técnico y si tiene deseos de continuar en el fútbol

El técnico Alexandre Guimaraes ha vuelto a ser noticia este jueves, luego de que la agencia RTI Esporte reportara un interés de la Federación de Perú en convertirlo en su nuevo seleccionador nacional.

Teletica.com conversó con Ander Fernández, el representante de Guimaraes, sobre el técnico, cómo se encuentra, y si está anuente a escuchar nuevas opciones en el fútbol internacional.

—¿Cómo está Alexandre Guimaraes?



Contento no está, ha habido una mezcla entre incomprensión y cierto disgusto por parte de Guima porque hizo una apuesta de venir a Costa Rica y a su casa apuestando por Alajuelense.

No se entiende muy bien cómo un hombre de más de 70 partidos ha perdido siete en año y medio y este año esté imbatido y esté peleando por el título vivo han tomado una decisión así, pero bueno... uno acaba aceptándolo, tanto ellos como yo, en el fútbol pasan tantas cosas que con mejor o peor cara lo acabas aceptando, está tranquilo, su grado de disgusto imagino tendrá.



—El fútbol es muy volátil, todo pasa muy rápido, hoy sale una información en relación con un presunto interés de la Federación de Perú. ¿Está anuente y abierto a escuchar nuevas opciones?

Sí, obvio, al final cuando pasan este tipo de cosas personas como Guima que le conoce muy bien quiere hacer un espacio mental. Estudia muy bien donde ha ido y en este caso esa tranquilidad no está exenta de que venga algún proyecto que le pueda interesar y si es inmediato sobre la marcha puede cambiar de opinión. En principio hay que asimilar todo lo que ha pasado, pero si viene un proyecto serio obviamente hay que escuchar.



—Guimaraes había dicho que en Costa Rica creía que esta opción (Alajuelense) iba a ser su último club, están pensando más que todo en opciones en el extranjero...



Obviamente él (Guimaraes) en Costa Rica va a Alajuelense primero porque se interesan en nosotros, nosotros no tocamos la puerta, es o sí te puedo decir y eso es importante porque da un valor, escuchamos el proyecto, le gustó y le quedaba esa sensación de triunfar en Costa Rica y volver a obtener un título y luego por qué no decir que se podría mirar de reojo a la selección, por qué no.

Esto es como todo, el fútbol es un negocio, al final todos los que participan tienen ilusión y si pierdes la ilusión es cuando el fútbol se te aleja, ha cogido los proyectos por ilusión.

Yo, por lo menos, toda la carrera que llevo con él (Guima), puedo decir que le conseguimos ir al América de Cali, y venía de la India con otro tipo de proyecto y remuneraciones y lo que yo ofrecía desde el punto de vista económico no se parecía a lo que había hecho y significa que le hacía ilusión de entrenar a Conmebol, tener la posibilidad de jugar Copa Libertadores y todavía tiene ilusión por conseguir proyectos y conseguir de cosas.