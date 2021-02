Aficionados deberán registrarse antes para regresar a estadios

La noticia de que la afición pronto podría estar cerca de regresar a las graderías del fútbol nacional al parecer es vista de forma muy positiva por todas las partes involucradas al torneo.

La reactivación económica de taquillas para los clubes sin duda será muy importante para los 12 equipos de Primera División, sin embargo, los aficionados deberán cumplir con una serie de requisitos para acudir nuevamente a las graderías.

Este jueves la Unafut envió el protocolo de regreso de aficionados al fútbol nacional y ahora la propuesta deberá ser analizada por la nueva ministra del Deporte, Karla Alemán, quien, junto a su equipo de trabajo, deberá tomar una decisión.

No obstante, la propia Alemán, en apenas su primer día como ministra tras asumir luego de la salida de Hernán Solano, ya adelantó a Teletica Deportes que esta responsabilidad no solo es de ella, si no que deberá reunirse con las autoridades de Salud para tomar una decisión.

“Hemos presentado ante el ministerio del Deporte un protocolo que permitirá el regreso de aficionados a todos nuestros partidos del campeonato.

“Este protocolo es el esfuerzo que desde noviembre pasado hemos venido realizando con el aporte de los comisarios de Unafut, los médicos de la comisión médica, el aporte de dirigentes y administrativos de los clubes de Primera División”, indicó Julián Solano, presidente de la Unafut.

Solo con lista y en burbuja.

Sin embargo, los aficionados que quieran volver deberán empadronarse con el equipo local antes de acudir a la gradería.

Esto es parte de la idea del protocolo que presentó la Unafut para garantizar así la salud del público y que no vayan a tener mayor incidencia de riesgo de contagio del COVID-19.

“El protocolo exigirá que todo aficionado que ingrese al estadio deba estar previamente acreditado ante el club casa. Además, garantiza que el acceso cumpla con todos los procesos sanitarios, toma de temperatura, lavado de manos y ubicación y acceso a la gradería previamente concertada ya sea con mascarilla de forma individual o grupo burbuja familiar y que al finalizar el partido igualmente la salida sea ordenada para garantizar la salud”, mencionó Solano.

Incluso, algunos clubes apostarían a que estos aficionados sean socios del club, pues así ya tendrían control de las personas autorizadas a ingresar, pero esto aún no ha sido confirmado.

Además, se apostaría por un aforo reducido de entre 25 al 50% de la capacidad máxima de los estadios.

La idea del presidente de la Unafut es que la nueva ministra les dé el aval lo más pronto posible.

“Nosotros esperaríamos poder arrancar con esto sino el 15 de marzo, por lo menos el 1° de abril, así que estamos esperanzados en poder lograr este nuevo objetivo”, concluyó.

El fútbol nacional se juega a puerta cerrada desde marzo del año anterior debido a la pandemia por COVID-19.

