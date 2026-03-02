Aficionado al que le quebraron el cráneo sobre agresor: "No tengo la certeza de cuándo, pero sí lo perdoné"

Esteban Araya Arias fue víctima de una de las mayores agresiones que se han dado afuera de un estadio en Costa Rica. Se trata del seguidor del Club Sport Cartaginés que recibió un golpe con una piedra en la cabeza el domingo 27 de agosto de 2017.



Ese episodio se dio hace ocho años y en el programa Casual con Tavo López, el hincha recordó lo sucedido con el objetivo de ver el crecimiento positivo que ha tenido luego de esa experiencia tan difícil.

"No me acuerdo mucho, me estaban pegando, me tapé la cabeza y no me acuerdo nada, luego en el hospital cuando me pusieron la sonda que eso fue muy doloroso", relató Araya en el espacio.

Detalló que le quebraron el cráneo y que tuvo secuelas muy fuertes luego de lo sucedido, tanto físicas como psicológicas.

"Yo duré un montón para poder hablar, me costó mucho me dijeron que no podía trabajar; la memoria a largo plazo se afecta y el oído también. A nivel emocional al principio tenía mucho miedo, como eso fue tan viral, literalmente, casi que siempre todo mundo siempre hablaba de mí, pero es parte de... eso no lo puedo quitar. Fue traumatizante en muchos aspectos", añadió.

Además, relató que se percató de lo sucedido "hasta nueve días después porque la gente se me quedaba viendo por lo que había sucedido. Luego me pasaron el video y me quedé traumatizado y me puse a llorar; se me cayó el mundo encima. Lo de la cabeza, que me di cuenta de que estaba operado, fue como tres días después".

Contó que regresó al estadio como aficionado al Club Sport Cartaginés: "Uno queda sanado de que con la violencia no gana nada, nueve días"

En el programa, Araya habló del perdón con la persona que lo agredió: "Tengo una vaga idea del juicio; la persona se disculpó; es obvio que la persona estaba arrepentida".

"Un periodista, no sé quién fue, me preguntó (en ese momento) si lo había perdonado, pero en ese tiempo no lo había podido perdonar; ya había pasado un año. Esto lleva tiempo; para mí es un milagro, no sé cómo otras personas lo pueden ver", agregó.

"No tengo la certeza de cuándo lo terminé de perdonar, pero sí lo hice; el perdón es para avanzar, porque con un peso o rencor que solo lo guarda no va a avanzar nada. Yo también soy pecador. No tengo odio, él cometió un error y yo también", citó Araya.

La entrevista se tornó en un plano muy casual, como lo dice el nombre del programa.

Puede repasar el programa completo a través de la aplicación de TDMAX.