¿Afectarán los trabajos en La Galera el paso de romeros este año?

“Hemos procurado que se prevenga la situación de que no se realicen labores de empresas desarrolladoras en estos sectores para no poner en peligro a la población e estas fechas, que no haya maquinaria, que exista suficiente presencia de autoridades de Tránsito, Policía, tanto pública como Municipal y que podamos garantizar una señalización e información adecuada para todas las personas que van a peregrinar en esos días, esperamos no tener mayores contratiemos”, explicó Mario Redondo, alcalde de Cartago.