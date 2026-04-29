¿Afectará el alza en los combustibles las tarifas de autobús?

El precio del barril de petróleo superó los $100 en las últimas horas, marcando un nuevo repunte en el mercado internacional.

Durante los meses recientes, la cotización ha fluctuado entre los $80 y los $100, una variación que comienza a trasladarse al contexto nacional (ver video adjunto).

"Si se comparan los precios actuales con los de 2025 e incluso 2024, a partir de este mes comienzan a evidenciarse aumentos en los combustibles. Antes de esto, durante 2026, los precios se mantenían por debajo de los registrados en años anteriores", indicó Pablo Guzmán, director interino de la Cámara de Empresarios del Combustible.



Este comportamiento tendrá un impacto directo en el próximo ajuste en el precio de los combustibles que se aplicará en el país, lo que a su vez incidirá en el costo de diversos servicios.

"El transporte de materias primas, suministros y mercancías, así como gran parte de los procesos de fabricación y producción, dependen del Diésel. Esto implica que los costos de producción y de distribución hacia los puntos de venta aumentarán, debido al encarecimiento del combustible utilizado para su movilización", añadió Guzmán.

Desde el sector autobusero ya se han presentado consultas relacionadas con posibles modificaciones tarifarias, las cuales actualmente se encuentran bajo análisis por parte de las autoridades.

"Un incremento de ₡170 en el litro de Diésel representa una variación muy significativa en la estructura de costos de la operación del transporte público. En algunos casos, estos aumentos podrían generar incrementos de hasta ₡54 millones en los costos de producción", concluyó Silvia Bolaños, presidenta de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans).

Por su parte, ante una consulta de Telenoticias, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) dijo que: "Se recibieron solicitudes de la Junta Directiva del CTP y de Canatrans para realizar un estudio extraordinario debido a un caso fortuito, las cuales siguen en evaluación. Además, señalaron que no han recibido solicitudes formales para adelantar la aplicación del ajuste extraordinario correspondiente al segundo semestre".