¿Afectan a Costa Rica los despidos masivos en British American Tobacco? Empresa responde

El gigante tabacalero British American Tobacco (BAT), que cuenta con operaciones en Costa Rica, anunció este lunes la eliminación de 5.500 puestos de trabajo a nivel mundial como parte de su programa de transformación Fit2Win, una estrategia con la que busca simplificar su modelo operativo y ahorrar 600 millones de libras esterlinas (unos $792 millones) de aquí a 2028.



Tras una consulta de Teletica.com sobre el posible impacto en el país, la empresa aseguró que no habrá reducciones de personal en Costa Rica y que el programa no afectará sus operaciones locales.

"Fit2Win consiste en transformar el negocio de cara al futuro mediante la simplificación de nuestro modelo operativo y la reducción de la complejidad. Nuestras alianzas, anunciadas en julio de 2025, están enfocadas en fortalecer las operaciones comerciales globales del Grupo, teniendo como áreas clave Global Business Solutions (GBS) y Supply Network Operations (SNO)", indicó la compañía.

BAT explicó que los puestos de trabajo en sus Centros Globales de Servicios ubicados en Costa Rica, México, Polonia, Rumania y Malasia, así como en Supply Network Operations en el Reino Unido y Singapur, fueron transferidos a Accenture como parte de esas alianzas estratégicas. Sin embargo, precisó que las personas trasladadas "continúan formando parte de los equipos generales de prestación de servicios para BAT".

"La empresa no ha realizado reducciones de personal en Costa Rica y Fit2Win no afectará nuestras operaciones", reiteró.

A nivel global, BAT informó que, además de los 5.500 empleos eliminados, alrededor de 3.500 puestos fueron transferidos a socios estratégicos, para un total de 9.000 trabajadores impactados, equivalente a cerca del 20% de su plantilla mundial de 47.000 colaboradores.



La compañía, propietaria de marcas como Lucky Strike y Dunhill, indicó que el programa Fit2Win busca convertirla en una organización "más ágil, disciplinada en materia de costes e innovadora", mediante una mayor colaboración con empresas líderes en tecnología y servicios empresariales.



El analista Russ Mould, de AJ Bell, señaló que BAT es una de las compañías que está acelerando el uso de la tecnología para impulsar su negocio y consideró que la magnitud de los recortes refleja una tendencia preocupante para el mercado laboral.



Por su parte, el director ejecutivo de BAT, Tadeu Marroco, reconoció que los cambios afectan a numerosos empleados y afirmó que la empresa procurará acompañarlos "con atención y respeto" durante la transición, mientras avanza en su objetivo de construir una organización "más sencilla y más rápida".