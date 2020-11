Afectados con montos elevados de servicio de agua comparten denuncias

Usuarios con montos de hasta casi medio millón de colones, o afectados con cortas de agua comparten con Telenoticias denuncias vía correo electrónico.



La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) reitera que Acueductos y Alcantarillados (AyA) no puede suspender el servicio a quien esté en un arreglo de pago con la institución.

Desde Guácimo nos contactó Aracelly Mendoza quien escribió:

“Desde el 12/08/2020, presento reclamo de un recibo por una suma de ₡58.617, no me resuelven y a esperar. Luego llega otro de ₡18.968, pregunto qué pasó con el reclamo y supuestamente un inspector tenía que llegar y que solo había uno el área de Guácimo. Esperar, luego llega el inspector verifica no hay fuga y llega otro recibo de ₡446.539. Voy a Acueductos y me dicen que es que yo consumí todo eso”.

Manuel Quirós de Pavas asegura que le cortaron el suministro de agua aunque estaba en un arreglo de pago. Adjuntó los correos como prueba, pero no los mostramos aquí para no exponer los datos personales de él y de las personas que le contestaron los correos.

El gerente de AyA, Manuel Salas aseguró a Telenoticias en las últimas horas que no cortan el servicio a quienes están en un arreglo de pago.

Otro denunciante, Rolando asegura: “fui uno de los que me llegaron recibos al triple del monto normal, vinieron a revisar y no tenía fugas, los mismos señores que vinieron de AyA, me dijeron que no les aceptara un arreglo de pago sin arreglar los montos altos, envíe una denuncia a Aresep y me dijeron que habían 5.000 personas en lo mismo, me dejaron seis meses esperando y diciéndome que tenía razón y que me los tenían que arreglar, cuando este señor de apellido Salas dijo que no habían errores me dijeron ese mismo día que tenía que pagarlos y no iban a rebajar nada; llamé a Aresep y me dijeron que mejor pagara porque ya tenían reportes de que aunque hubiera denuncias estaban cortando el servicio, entonces, con denuncia, o con la razón demostrada con los promedios de meses anteriores que presenté, no les importó y me dijeron que si no hacía el arreglo me cortaban el agua”.

Los clientes afectados con montos desproporcionados que han reclamado ante AyA este año son 80.000.

El presidente Carlos Alvarado dijo el jueves que hablaría en las próximas horas con la presidenta de AyA, Yamileth Astorga. Aseguró también que le solicitó un informe de los arreglos de pago.