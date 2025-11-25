Aeropuerto Juan Santamaría proyecta aumento de 288 mil pasajeros en próxima temporada alta

AERIS, administradora del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), en Alajuela, prevé la llegada de 288.000 pasajeros más para la temporada alta 2025-2026.

Esto representa un aumento del 4,1% respecto al anterior periodo (2024-2025), según el director ejecutivo de la concesionaria, Ricardo Hernández (ver video adjunto de Telenoticias).

"Estamos esperando un incremento del 4,1%, que son alrededor de 288.000 pasajeros más solo en esta temporada alta. Eso son buenas noticias para el país, pero también es una gran responsabilidad porque tenemos que estar preparados. "Recordemos que usualmente que el 40% de ese turista va a repetir si le ofrecemos una experiencia inolvidable en Costa Rica. Los queremos atender bien ahora, pero los queremos atender excelente para que sigan viniendo y sigan generando beneficios para la economía", destacó el vocero.

AERIS espera un aumento del 10% en las operaciones de la terminal aérea durante la temporada alta. Se proyecta que en horas pico (6 a. m., 2 y 4 p. m.) habrá 1.600 pasajeros simultáneamente en el aeropuerto.

De ahí es que toma especial relevancia el plan maestro con el que cuenta la empresa, que incluye proyectos a 10 años plazo con una inversión que oscila los $390 millones, de estos, $166 millones están en ejecución, a través de la ejecución de una expansión de la terminal que se prevé quede lista en 2026.