Aerolínea visitó a joven con cáncer que siempre soñó con ser piloto

"A mí todos los deportes me encantaban, siempre he hecho, y el que más me gustaba era el downhill. Gracias a que yo hacía eso me golpee en un brinco y por ese golpe lograron detectarme la enfermedad. Si no hubiese sido porque me hubiera golpeado, no hubieran descubierto qué tenía y la probabilidad de vida en ese caso hubiera sido excesivamente corta", contó.