Advierten que restricción a vuelos ambulancia pone en riesgo vida de pacientes

Médicos y especialistas advirtieron que la restricción vigente desde octubre para los vuelos ambulancia nocturnos compromete la atención de pacientes críticos en zonas alejadas del país, quienes ahora deben enfrentar traslados terrestres más extensos y riesgosos.

La Dirección General de Aviación Civil sostiene que se trata de la aplicación de la ley, pero profesionales de la salud aseguran que la medida afecta directamente a menores de edad y adultos en condición grave que requieren ser trasladados de hospitales regionales al Hospital Nacional de Niños durante la noche.

En promedio, este centro médico atiende cinco menores diarios en emergencias remitidos desde distintas regiones. Con la restricción, los traslados se realizan por tierra, lo que prolonga los tiempos de atención y, según los médicos, pone en riesgo la vida de los pacientes.

Una de las empresas que brinda el servicio de vuelos ambulancia a la CCSS, SAAT, reportó que entre 2024 y 2025 efectuó 377 vuelos, de los cuales 129 fueron para la Caja: 87 de día y 42 de noche.

Ahora, los menores que no pueden ser trasladados en horario nocturno deben ser atendidos en hospitales regionales, donde muchas veces no existen las condiciones necesarias para casos de alta complejidad.

Las autoridades judiciales y médicas esperan una respuesta oficial de Aviación Civil para conocer las justificaciones de esta medida, que ha generado preocupación en el sector salud y en las comunidades más alejadas del país.