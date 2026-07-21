Adultos mayores relatan angustia que vivieron al ser víctimas de robo en su propia casa

Una pareja de adultos mayores vivió momentos de angustia luego de que cuatro sujetos ingresaran a su casa, ubicada en el sector de Horquetas, en Sarapiquí de Heredia, para robarles el vehículo y llevárselos del lugar.



El asalto ocurrió cerca de las 8 p. m. de este lunes. Una cámara de seguridad registró el momento en que los sospechosos llegaron caminando hasta la propiedad e ingresaron para cometer el robo (ver video adjunto).

Según información de las autoridades, los adultos mayores fueron trasladados en el vehículo y posteriormente abandonados en una zona cercana a su vivienda. Ambos sufrieron lesiones durante el asalto y se recuperan de lo ocurrido.



La rápida alerta de vecinos permitió que la Fuerza Pública desplegara un operativo en la zona. El vehículo fue localizado posteriormente cerca de Carrizal de Alajuela.



La ofendida relató que, durante el asalto, intentó mantener la calma para evitar una situación de mayor riesgo. Incluso, logró conversar con uno de los sujetos que ingresó a la vivienda.

"Cuando uno de los muchachos entró y me amenazó, yo le dije: 'Muchacho, que Dios me lo bendiga', porque pensé en toda la situación que envolvía esta sociedad y pensé en lo mal que estaba", expresó la mujer.

La mujer aseguró que uno de los sospechosos se comportó de manera menos violenta, mientras que otro le generó mayor temor.



​"Uno de los muchachos no nos trató mal, nos trató bien. Uno era más violento, yo le tenía miedo".

Durante el momento de tensión, la víctima también intentó comprender las razones que llevaron a los jóvenes a cometer el asalto.

​"Yo hasta pensaba: 'Dios mío, ¿qué le digo a este hombre para que piense bien lo que está haciendo?'".

Según la adulta mayor, uno de los sujetos le manifestó que no cometía este tipo de delitos por gusto.

​"Él me dijo: 'Yo no hago esto por gusto'. Entonces yo siempre he sido muy creyente y traté de ponerme en el papel del muchacho, de jóvenes sin nada, porque aquí no hay nada, no hay trabajo".

La pareja, originaria de San José, decidió trasladarse a Sarapiquí luego de jubilarse. Su intención era disfrutar de una vida tranquila en una zona que consideran especial y donde pudieran dedicarse a actividades como la siembra.



​"Venimos para acá porque es una zona muy bonita. A mí me gusta mucho sembrar. Yo quería algo así para la juventud, para jubilarnos. Entonces fue un plan hecho. Trabajamos mucho los dos para tener lo que tenemos", recalcó la señora.

La mujer lamentó que, después de toda una vida de trabajo, hayan tenido que enfrentar una situación de este tipo.

​"No tenemos dinero, pero sí tenemos, gracias a Dios, dónde vivir, porque le hemos echado toda la vida. Yo creo que esto no es justo".

La Fuerza Pública de Sarapiquí confirmó que atendió el asalto y destacó la coordinación con miembros de la seguridad comunitaria de la zona.



Las autoridades lograron ubicar y rescatar a la pareja. El vehículo robado fue localizado en Poasito, en Alajuela.



Vecinos de la zona aseguran que este no es el primer hecho violento registrado recientemente en la comunidad. También expresaron preocupación porque muchas personas pensionadas se trasladan a Sarapiquí en busca de tranquilidad.



El caso quedó en manos de las autoridades, quienes continúan las investigaciones para localizar a los responsables del asalto.

