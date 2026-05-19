Adulto mayor tendrá que esperar casi 10 años por cita en Hospital de Heredia

El Hospital San Vicente de Paul en Heredia le trasladó una cita médica a un adulto mayor de 78 años hasta en el 2035.

El paciente, identificado como José Moya Picado, relató a Telenoticias que esperaba la cita desde el 2023.



"Yo tenía programa una cita para el 1° de junio de este año, me llaman hace 2 meses y me dicen que me suspenden la cita, que luego me van a avisar. Esta cita me la habían dado hace 2 años y ahora me llaman y me dicen que es para el 2035", comentó.

Moya aqueja dolores intensos en las piernas por un problema en la columna y su temor es que su condición empeore con los años sin recibir una adecuada atención en el hospital.

"Me suspendieron la cita sin darme explicaciones. Tengo que seguir padeciendo de mis dolores y no sé si podré llegar a la fecha de la cita y si llego, ¿en qué condiciones?", añadió.

Este medio consultó con el hospital sobre el caso del paciente, pero dijeron que no podían hablar del expediente del adulto mayor por tratarse de información privada.





