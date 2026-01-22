Adulto mayor jugó fecha de su cumpleaños y ganó casi ₡100 millones del Acumulado

Un vecino de San José, mayor de 65 años, se ganó casi 100 millones de colones con el premio Acumulado de la Junta de Protección Social (JPS), tras resultar favorecido en el Sorteo de Lotería Nacional realizado el pasado domingo 18 de enero de 2026.

El afortunado adquirió dos fracciones de la combinación ganadora, el número 67, serie 150, en dos emisiones, lo que le permitió recibir un monto total de ₡98.166.660.

Según relató a la JPS, el ganador eligió ese número porque coincide con la fecha de su cumpleaños y aseguró que destinará el dinero a asuntos personales y familiares.

El premio mayor del Acumulado ascendía a ₡490 millones, distribuidos en las emisiones correspondientes.

La JPS destacó que este sorteo forma parte de las oportunidades adicionales que ofrece la institución a las personas jugadoras, sin necesidad de realizar pagos extra, más allá de la compra de productos de Lotería Nacional o Chances.

De cara al próximo sorteo de Chances, programado para el viernes 23 de enero a las 7:30 p. m., el monto del Acumulado aumentó a ₡517 millones, debido a que el resto de las fracciones ganadoras fueron devueltas a la Junta. En la tómbola participan 58 bolitas de premios extra y una bolita identificada como “Acumulado”.

“El premio acumulado es una oportunidad adicional que brinda la JPS a las personas jugadoras, al tiempo que los recursos que se generan con la compra de los juegos continúan fortaleciendo la labor de las organizaciones sociales en beneficio de poblaciones en condición de vulnerabilidad”, dijo Saray Barboza, gerente de Producción, Operaciones y Comercialización de la JPS.



Para más información sobre los resultados, puede consultarse en el sitio oficial de la JPS: Resultados del Acumulado.

​