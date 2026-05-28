Adulto mayor es uno de los ganadores del millonario acumulado de la JPS

La Junta de Protección Social (JPS) confirmó este jueves que ya se presentaron los dos primeros ganadores del millonario premio acumulado correspondiente al sorteo de Chances realizado el pasado martes, cuyo monto total fue de ₡736.250.000 repartido en dos combinaciones ganadoras.

Durante el sorteo, al salir de la tómbola la bolita con el número 2, el acumulado se dividió en dos emisiones. Los números favorecidos fueron el 37 con la serie 931 y el 30 con la serie 141.

El primer ganador es un adulto mayor de 65 años, vecino de San José, quien cambió cinco fracciones de la combinación número 30, serie 141, obteniendo un premio de ₡184.062.500.

El afortunado comentó a la Junta que adquirió las fracciones en Montes de Oca, motivado por su preferencia por el número 30, y adelantó que destinará parte del dinero a la compra de un terreno.

El segundo ganador, también vecino de San José y con una edad entre los 56 y 60 años, recibió el mismo monto tras cambiar cinco fracciones del número 37, serie 931.

Explicó que adquirió el entero a su vendedor de confianza y eligió el número por su afinidad con el 7. Planea invertir el dinero en asuntos personales y depósitos a plazo.

"El premio acumulado representa una oportunidad adicional para los jugadores, mientras que los recursos generados fortalecen el trabajo de organizaciones sociales que atienden a poblaciones en condición de vulnerabilidad", dijo Paola Nájera, presidenta de la JPS.



La institución recordó que para participar en esta promoción no se requieren pagos adicionales, únicamente la compra de productos oficiales de Lotería Nacional o Chances.

Estos están disponibles mediante vendedores autorizados, Puntos Max y en el sitio oficial www.jpsenlinea.go.cr.

Además, la JPS instó a la ciudadanía a denunciar casos de especulación o sobreprecio al correo [email protected].