Adulto mayor de más de 70 años está hospitalizado por brote de salmonela

Un adulto mayor de más de 70 años es el paciente que se mantiene hospitalizado por el brote de salmonela que se presenta en Ciudad Colón de Mora, San José.

La doctora Jenniffer González, directora de Vigilancia de la Salud, explicó en Telenoticias que el paciente está estable porque respondió favorablemente al tratamiento.

"Hay grupos considerados más vulnerables: la población infantil, lactantes menores de 1 año, adultos mayores y las personas con el sistema inmunológico suprimido", comentó.

Las autoridades confirmaron este lunes la muerte de un adulto mayor de 70 años, asociada a este brote en el cantón de Mora.

De acuerdo con el ente rector, hay 45 personas afectadas por la intoxicación alimentaria relacionada, preliminarmente, con un local de venta de pollo frito.

Salud explicó que todavía hay 47 personas bajo investigación que no han podido ser contactadas.