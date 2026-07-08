Adulto mayor con Alzheimer cumple tres meses sin tratamiento porque está agotado

Lorenzo Picado, un adulto mayor de 83 años, cumple ya tres meses sin tratamiento contra el Alzheimer porque está agotado en la clínica.

Su hijo, del mismo nombre, interpuso un recurso de amparo para tener acceso al fármaco. Se trata de rivastigmina, utilizada para tratar la demencia asociada al Alzheimer y al Parkinson.

Según documentos aportados por Picado, en la clínica de Tibás, donde recibe el tratamiento, dicho fármaco no está disponible temporalmente.

La familia de don Lorenzo ha tenido que acudir a la farmacia privada para comprar el medicamento y no dejar al paciente sin tratamiento.

La CCSS dijo a Telenoticias que no hay reportes de desabasto, pero que la Coordinación Nacional de Servicios Farmacéuticos se encuentra indagando disponibilidades en los establecimientos de salud.