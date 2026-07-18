Aduanas destruyó miles de litros de licor y millones de cigarros de contrabando

Ministerio de Hacienda destruyó miles de litros de licor y 28 millones de cigarros de contrabando, este viernes, decomisados en distintos operativos realizados en diferentes partes del país.



La destrucción se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa Lombritec, gestora de residuos orgánicos y ordinarios, ubicada en Poasito de Alajuela.



En total, fueron eliminadas 36 toneladas de mercancía ilegal, trasladadas en seis camiones desde un almacén fiscal ubicado en Barreal de Heredia hasta la planta donde se realizó el proceso de destrucción.



Con este procedimiento, el Ministerio de Hacienda busca evitar que estos productos reingresen al mercado nacional y reforzar las acciones de control contra el contrabando.

