Adolescente esperó nueve años por una cirugía a corazón abierto que nunca llegó

Un adolescente de 13 años, vecino de San Carlos, y su familia enfrentan una verdadera carrera contra el tiempo. Thiago nació con un grave problema cardíaco por el cual tuvo que ingresar al quirófano a los tres meses de vida y nuevamente a los dos años para intervenciones a corazón abierto.



En esa segunda cirugía, los médicos explicaron a la familia que el menor requeriría una tercera operación para no acortar su esperanza de vida, por lo que fue reingresado de inmediato a la lista de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).



Nueve años de espera sin la respuesta esperada



Tras nueve años de incertidumbre, cuando Thiago cumplió 11 años, sus padres recibieron una noticia demoledora: los médicos les indicaron que el menor ya no era candidato para la cirugía que tanto esperó debido a que su crecimiento, es decir, debían realizarla cuando era un niño (ver video adjunto).



"Básicamente nos indicaron que nos lo lleváramos para la casa y lo disfrutáramos el tiempo que le queda", relatan con asombro sus padres, Andrea Ramírez y Edwar Matarrita.



Una luz de esperanza en España



Lejos de rendirse, la familia comenzó a buscar segundas opiniones médicas. Tras múltiples consultas internacionales, recibieron una confirmación clave: Thiago sí es candidato para la cirugía que necesita en Barcelona, España.



Sin embargo, para hacer realidad esta intervención, la familia debe asumir la totalidad de los costos, los cuales ascienden a ₡45 millones. Por esta razón, apelan a la solidaridad de la ciudadanía costarricense para salvar la vida de su hijo.



Si usted desea colaborar en esta causa, la familia ha puesto a disposición los siguientes canales oficiales de Corall Family Costa Rica:

SINPE Móvil: 6385-5359 (a nombre de Corall Family Costa Rica).​

BCR colones: CR67015202001385253566.

BCR dólares: CR43015202001385253804.

Con el apoyo de todos, esta familia confía en alcanzar la meta a tiempo para brindarle a Thiago la oportunidad de seguir viviendo.







