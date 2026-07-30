Adolescente de San Carlos necesita ₡45 millones para cirugía a corazón abierto en España

Un adolescente vecino de San Carlos necesita una cirugía a corazón abierto con urgencia. Su familia busca reunir ₡45 millones para costear el procedimiento en Barcelona, España.

Thiago nació con un grave problema cardíaco. Recibió una primera cirugía cuando tenía tres meses. A los dos años fue sometido a una segunda intervención a corazón abierto (ver video adjunto en la portada).

Los médicos explicaron a la familia que el menor necesitaba una tercera cirugía. Sin el procedimiento, su esperanza de vida podía reducirse.

A los dos años, Thiago ingresó a una lista de espera para recibir la atención médica. La espera se extendió durante nueve años.

Cuando cumplió 11 años, la familia recibió una noticia que cambió sus planes. Los médicos les indicaron que Thiago ya no era candidato para la cirugía debido a su crecimiento.

Según relató su familia, los padres recibieron la recomendación de llevar al menor a casa y disfrutar el tiempo que le quedara.

Andrea Ramírez y Edward Matarrita, padres de Thiago, buscaron nuevas opciones médicas. Tras realizar múltiples consultas, recibieron una respuesta positiva.

Una evaluación médica determinó que Thiago sí puede someterse a la cirugía en Barcelona, España. El principal obstáculo ahora es económico.

La familia necesita reunir ₡45 millones para cubrir el costo de la intervención y hace un llamado a la solidaridad de los costarricenses.

Las personas que deseen colaborar pueden realizar donaciones mediante las cuentas bancarias habilitadas por la familia. También pueden aportar por medio de Sinpe Móvil al número 6385-5359, a nombre de Corrall Family Costa Rica.

La familia espera reunir el dinero necesario para trasladar a Thiago a España y darle una nueva oportunidad de vida.