Adiós a las largas filas: Arranca transformación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría

El aeropuerto internacional juan santamaría inició las obras de ampliación de su edificio terminal en el nivel de salidas, un proyecto que busca mejorar la atención de los pasajeros y aumentar la capacidad operativa del principal aeropuerto del país.



La primera fase de esta expansión contempla la construcción y remodelación de más de 2.400 metros cuadrados, donde se reforzarán principalmente las áreas de seguridad y migración.



El proyecto forma parte del plan maestro 2023-2042 y se desarrolla en coordinación con el ministerio de obras públicas y transportes.



La obra estará concluida durante el segundo semestre de 2027 y forma parte de las inversiones destinadas a modernizar la infraestructura del aeropuerto internacional juan santamaría y fortalecer la experiencia de viaje en costa rica.



Mientras avanzan los trabajos, se mantienen cierres temporales en algunos sectores del parqueo y ajustes en las zonas cercanas a seguridad y migración. Las autoridades recomiendan a los pasajeros llegar con suficiente anticipación y seguir la señalización dentro de la terminal.

