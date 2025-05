ADG y Santos tenían razón: Documentos por los que fueron sancionados quedaron inscritos hasta este jueves

El Registro Nacional informó que la Federación Costarricense de Fútbol inscribió hasta este jueves los reglamentos por los que el Comité de Licencias sancionó a Guanacasteca y Santos.

Toda la polémica quedó plasmada tras la conferencia de prensa de los pamperos y un comunicado de los guapileños, en el que mencionaban que los reglamentos no estaban debidamente inscritos en el Registro Nacional.

En específico sobre estos tres documentos:

-Reglamento para las investigaciones de la Oficialía de Integridad.

-Reglamento para la concesión de Licencias de los Clubes Profesionales de Costa Rica

-Reglamento de Código de Ética de la Federación Costarricense de futbol.

Teletica.com le envío las consultas puntuales al Registro Nacional para aclarar el tema la respuesta fue contundente: hasta este martes 6 de mayo la Federación entregó los documentos y hasta este mismo jueves 8 de mayo quedaron debidamente inscritos.

Esto fue lo que comunicó el Registro Público ante consulta de Teletica.com:

“El 8 de abril se presentó un documento mediante el cual se solicitaba el depósito de reglamentos conforme con el artículo 55 del Reglamento General a la Ley del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) y del Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación; sin que se adjuntará en tal solicitud los Reglamentos para depósitos.

La solicitud anteriormente mencionada fue cancelada en virtud de la no presentación de los Reglamentos.

El día 6 de mayo pasado se presentan las nuevas solicitudes, una por cada reglamento, al Diario Único del Registro Nacional con los siguientes documentos:

-Reglamento para las investigaciones de la Oficialía de Integridad.

-Reglamento para la concesión de Licencias de los Clubes Profesionales de Costa Rica.

-Reglamento de Código de Ética de la Federación Costarricense de futbol.

Que los documentos indicados en el punto anterior, ya se encuentran debidamente inscritos hoy 8 de mayo”.

Al mismo tiempo, en el Registro también aclararon que:

“El Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional informa que a la fecha no se ha realizado ningún comunicado de prensa, en el que se informe a alguna persona o entidad respecto al depósito de reglamentos conforme al artículo 55 del Reglamento General a la Ley del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER). Solamente se han girado las notificaciones que corresponden dentro de los parámetros de la seguridad jurídica registral”, citaron en su respuesta.

La queja

Tanto Santos como Guanacasteca se sacuden por documentos que, según ellos, la Federación Costarricense de Fútbol no entregó al Registro Nacional.

Ambos clubes alzaron la voz y brindaron argumentos, luego de que el Comité de Licencias les retirara su derecho de participación en la Primera División.

"El Registro Nacional informa que la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) presentó una solicitud formal el pasado 7 de abril de 2024 para la inscripción de tres reformas y reglamentos ante el Departamento de Asociaciones del Registro de Personas Jurídicas. No obstante, la solicitud fue presentada sin incluir los documentos adjuntos que acrediten el contenido de dichas reformas", informó el Santos en un comunicado de prensa.

En el texto, que compartieron los santistas, se señala que la gestión, firmada por Osael Maroto Martínez, presidente de la Federación, incluyó tres detalles:

1. Depósito e inscripción de las Reformas al Código de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol.

2. Depósito e inscripción de las Reformas al Reglamento para la Concesión de Licencias de los Clubes Profesionales de Costa Rica.

3. Reglamento para las investigaciones de la Oficialía de Integridad.

"Debido a la ausencia de los documentos reglamentarios que respalden la solicitud, el trámite no puede ser completado ni inscrito según lo establece la normativa vigente",señalaron los guapileños.

Por su parte, según el equipo legal de Guanacasteca, conformado por Mariano Jiménez, Melvin Arias y Diana Delgado, la inconsistencia es que se desconoce cuál es el reglamento que aplicaron en la sanción, pues fueron a buscar en el Registro Nacional y aparece totalmente distinto al actual e incluso al que aparece en la web de la federación.

“Cuando llego al Registro Nacional me llevo la sorpresa de que el reglamento que están evocando no está inscrito ante el Registro Público para que adquiera eficacia.



"Eso me llamó la atención, entré a la página web y me llevó otra sorpresa, el reglamento de licencias no es el mismo que está depositado en el Registro Nacional que es del 2022-2023, el que tienen en la página es otro.

Ahí surgen las dudas, pues el actual reglamento no cumple con todos los registros para ser aplicable al no estar depositado", indicó el abogado Jiménez.

Incluso añadieron que ellos creen que ni siquiera el Comité de Licencias sabe cuál reglamento aplicó en esta ocasión.

“No podemos avalar y convalidar una sanción que no sabemos a ciencia cierta cuál reglamento nos están aplicando, creemos que ni ellos tampoco lo saben", añadió.

Federación en silencio

Teletica.com consultó la mañana de este miércoles al departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol, vía correo electrónico, si los documentos habían sido entregados o no al Registro Nacional, como mencionan ambos clubes, y sobre una reacción al respecto.

El correo se envió a las 8:07 a. m. y no se ha recibido respuesta a la hora publicación de esta nota.