¿Aceptaría otro cargo público? "Definitivamente no", responde Méndez Mata

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, tomó una decisión: este será su último cargo en la función pública, pero no negará consejos a los futuros jerarcas que lo requieran.

El jerarca del MOPT contó a Teletica.com que ha estado muy bien de salud y eso le ha permitido trabajar tres años con el Gobierno, aunque su plan era retirarse tras los primeros 12 meses.

No se ve ocupando la silla de esta u otra cartera por más tiempo. Lo descarta, dijo, porque en la próxima administración "tendría 85 años".

¿Considera trabajar hasta el final de la administración?, ¿este es su último cargo público?



Definitivamente. No anticipo, más allá de que tendría 85 años. Me siento bien de salud, yo tenía dudas al inicio de la administración, me había propuesto trabajar un primer año primero, y el Presidente me pidió considerar permanecer el resto de la administración suya. Bueno, me he sentido bien, me he sentido útil, eso es importante en la vida de uno, sentirse útil. Yo esperaría que la salud y la voluntad del Presidente me permita llegar hasta el final, que no surja nada en el camino.



Si alguien se le acercara para una próxima administración, ¿no lo consideraría? Al menos como un cargo formal...



No, no lo consideraría. En este momento, mi pensamiento es de no considerar algo así, pero siempre estoy en la disposición de asistir, de ayudar, de brindar consejo: eso es lo que cualquier persona que quiera ser un buen costarricense debe hacer, no ponerse a evitar que las cosas se hagan, sino colaborar para que las soluciones se den.



¿Su familia no le dice que es tiempo de que descanse, de que se desconecte de todo eso?



No, no. Sobre todo mi esposa, más bien colabora conmigo, me acompaña, me estimula. Ella es una persona muy capaz, comentamos, es una buena consejera. Lo que ella dice es que mientras me vea contento, que si en algún momento no me ve contento, ella misma me recomendaría que yo me retire, pero hasta el momento me ha visto contento.



Vacunado contra COVID-19

El ministro Méndez contó a este medio que, semanas atrás, recibió sus vacunas contra COVID-19.

"Yo estaba deseando que me llamaran de la CCSS para la vacuna, me puse muy contento cuando recibí la llamada", relató el jerarca por videollamada, desde su despacho.

"Fui al Ebais, me vacunaron, no tuve el menor efecto, un poquito la punzada, que es normal en cualquier tipo de inyección que le pongan a uno. Ningún dolor, ningún tipo de reacción para reportar", agregó.

Méndez se vacunó en Naranjo, donde vive actualmente por motivo de la pandemia. Aprovechó para resaltar las ventajas y la buena atención del sistema de salud costarricense.

"Uno siente mucho más tranquilidad, he estado haciendo visitas fuera de San José, me tengo que relacionar con grupos de personas, noto que siempre hay una aceptación al protocolo, es parte de la función de uno. Yo me siento más protegido, mucho más protegido", dijo Méndez.

¿Ha tenido algún susto?, ¿ha tenido que aislarse preventivamente?

Tuve un susto, pero no tenía nada que ver con COVID-19. Lo que pasa es que era un problema de carácter intestinal y diay, uno se preocupa, entonces me fui a hacer la prueba: resultó negativa".

Hay mucha gente que no quiere vacunarse...

No concibo que la gente no quiera vacunarse (...) Somos unos afortunados, eso nos da la tranquilidad de velar no solamente por uno, sino por los de uno.



¿Algún mensaje para las personas que dudan de la vacunación contra COVID-19?



Aléjense de los malos pensamientos, por favor. A toda la población, a quien se le llame en este momento para que reciba la vacuna, por favor hacer lo necesario para aprovechar esta circunstancia, esta posibilidad que han dado las autoridades de Salud y del Gobierno para recibir la vacuna. No están solo protegiéndose ustedes, sino que están protegiendo a los demás miembros de su familia y a la colectividad, a la generalidad de la sociedad. Entre más estemos todos vacunados, mejor va a ser la respuesta nuestra ante la amenaza del COVID-19.