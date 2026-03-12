Accidentes de tránsito saturan emergencias en hospitales de la Caja

Los accidentes de tránsito están saturando los servicios de emergencias de los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Las atenciones corresponden cada vez más a casos graves. En los primeros tres meses de este año, los accidentes de tránsito aumentaron un 8% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En marzo de 2025, la Cruz Roja trasladó a hospitales del Seguro Social a 529 pacientes críticos; este año la cifra subió a 572 heridos.

Así llegan diariamente a diferentes hospitales de la CCSS, donde la cantidad de pacientes por accidentes de tránsito mantiene los servicios de emergencias al límite.

Solo en 2025, la Cruz Roja tuvo que trasladar a 3.171 pacientes a los hospitales, muchos de ellos con heridas graves que prolongan su estancia en los centros médicos.

Ante este panorama, las autoridades insisten en la importancia de la precaución en carretera para evitar accidentes que ponen en riesgo la vida de los conductores y pasajeros, además de saturar los hospitales.