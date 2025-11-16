Accidentes de tránsito dejan cuatro muertos en las últimas horas

Al menos cuatro personas perdieron la vida en las últimas horas a causa de distintos accidentes de tránsito.

En Los Chiles, un hombre que circulaba en bicicleta murió este domingo en la Ruta 35 tras ser atropellado por un vehículo. El impacto fue tan fuerte que el carro terminó volcado en la vía y la víctima falleció en el lugar. Cruz Roja recibió la alerta a las 6:52 a.m.

En Florencia de San Carlos, un motociclista que derrapó y falleció en el lugar, el incidente se registró a las 2:54 a. m.

Mientras que en Santa Cruz de Guanacaste, un accidente entre una motocicleta y un automóvil dejó como saldo la muerte de un hombre y una mujer, de entre 23 y 25 años. El choque se registró a las 3:45 a. m. y las causas aún se investigan.

La Cruz Roja también atendió otros incidentes con personas lesionadas. A las 12:03 a. m., en La Milpa de San Francisco de Heredia, un motociclista embistió a un grupo de personas; cinco resultaron heridas y una fue trasladada en condición crítica a un centro médico.

En Ciudad Quesada, a la 1:23 a. m., se registró el vuelco de un vehículo con cinco ocupantes. Solo una persona requirió traslado.

En Villa Carmelina, San Antonio de Alajuela, un carro impactó contra un objeto fijo, dejando a una mujer herida, trasladada al hospital.

Finalmente, a las 3:07 a. m., en La Garita de Alajuela, dos motocicletas colisionaron entre sí. Una mujer de 35 años resultó gravemente herida y fue trasladada al hospital San Rafael de Alajuela en condición crítica.

