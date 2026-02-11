Accidente de tránsito deja vía cerrada y caída de tendido eléctrico en Moravia

Un accidente de tránsito que ocurrió la madrugada de este miércoles en San Blas de San Vicente de Moravia dejó sin servicio eléctrico a decenas de vecinos, luego de que un vehículo liviano colisionara contra un poste de luz y provocara la caída de aproximadamente 200 metros de tendido eléctrico.



El hecho se registró a eso de las 4:37 a.m., cuando, por razones que aún no están claras, la conductora del automóvil perdió el control e impactó contra el objeto fijo, lo que generó daños importantes en la infraestructura eléctrica de la zona.

Como consecuencia, varios comercios y viviendas cercanas permanecen sin fluido eléctrico durante la mañana, mientras personal técnico trabaja en la evaluación y reparación del sistema (ver video adjunto en la portada).



La situación también provocó un cierre vial, la calle que va del El Lagar de Moravia al Palí de San Blas está cerrada.



De momento no se reportan personas heridas de gravedad, aunque las autoridades mantienen la investigación para determinar las causas exactas del accidente.



Vecinos de la comunidad indicaron que el apagón ha afectado actividades cotidianas y el funcionamiento de negocios desde tempranas horas, por lo que esperan que el servicio sea restablecido lo antes posible.





