Accidente de avión que se sale de la pista y se parte en dos le da la vuelta al mundo

La noticia del avión carguero Boeing 757-200, del vuelo JOS7216, que se partió en dos tras realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, le dio la vuelta al mundo.



Las portadas de los principales medios internacionales hicieron eco de la noticia compartiendo las fotografías y videos que se publicaron tras el accidente.

CNN tituló: Avión de carga se accidenta tras aterrizaje de emergencia en Costa Rica.

Mientras que el medio holandés especializado en aviación, Up in the sky, escribió: DHL 757 se estrella después de aterrizar | Vídeos.

En Hungría, el medio digital Blikk puso: Tras aterrizar, el gigante de DHL se partió en dos: el impactante incidente en video

ABC News redactó: Avión de carga derrapa fuera de control en Costa Rica y se parte por la mitad

CNN Portugal también salió con la noticia: Avión de DHL se avería al aterrizar en Costa Rica

En Polonia, el rotativo TVPINFO puso: Avión de DHL se partió en dos [VIDEO]

El Universal de México también siguió la noticia: Avión de la empresa DHL se parte en dos en Costa Rica y cierran aeropuerto

El Daily Mail del Reino Unido escribió: Momento impactante Avión de carga de DHL que transportaba materiales peligrosos SE PARTE POR LA MITAD cuando el tren de aterrizaje no se abre en Costa Rica

Aviación online, otro de los medios relevantes en el mundo de la aviación, redactó: Despiste del Boeing 757 de DHL en Costa Rica: lo que sabemos

La agencia de noticias internacional EFE lo tituló así: Un avión de carga sufre un accidente en el aeropuerto de Costa Rica

Lo mismo hizo la agencia francesa de prensa AFP: Avión de carga se parte en dos en aeropuerto de Costa Rica sin causar víctimas

Telemundo Internacional así lo describió: Avión de la empresa de correos DHL se parte en dos en aeropuerto de Costa Rica

Milenio lo transcribió: Avión de empresa DHL sufre accidente en aeropuerto de Costa Rica

Afortunadamente, tanto el piloto como el copiloto que iban en la aeronave resultaron prácticamente ilesos, solo fueron llevados al centro médico para ser valorados.

El aeropuerto estuvo cerrado por varias horas, provocando afectación en 57 vuelos y 8.500 pasajeros se vieron afectados.