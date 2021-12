Acceso restringido a vacunas hizo que Costa Rica se olvidara de la "inmunidad de rebaño"

A inicios de este año, el concepto "inmunidad de rebaño" era muy utilizado entre las autoridades sanitarias del país; incluso, en febrero, el ministro de Salud, Daniel Salas, había estimado que esta protección comunitaria, que se alcanzaría con un 80% de la población meta vacunada, llegaría a finales de este 2021.

"¿Se alcanzó la inmunidad de rebaño?, ¿es la razón de las bajas cifras registradas actualmente?", consultó este medio al jerarca.

"La inmunidad de rebaño como tal, yo creo que es difícil definirla porque Costa Rica no es un país que ha tenido acceso irrestricto a vacunas: nos han dado vacunas a cuotas, durante todo el año; incluso, Pfizer nos sigue entregando vacunas en este momento. Entonces decir que la población alcanzó, de forma simultánea, o de forma muy cercana, una inmunidad comunitaria, pues no ha sido el caso de Costa Rica", respondió Salas.







"Yo creo que estamos en los niveles más altos de vacunación colectiva, que hemos tenido a lo largo de la pandemia; pero todavía falta un grupo importante, que son los menores de 12 años, que se empezarán a vacunar a inicios del próximo año… y eso es parte de la inmunidad colectiva. Las personas que, por ejemplo, se aplicaron la vacuna mucho más temprano, cuando empezamos a vacunar, ya a estas alturas se hace necesarios que tengan acceso a una tercera dosis (sobre todo las que tienen algún problema del sistema inmunológico o factores de riesgo asociados)", agregó.



Costa Rica había aplicado, hasta el pasado 6 de diciembre, 7.222.020 vacunas contra COVID-19: 75.63 % son primeras dosis, 63.5% segundas y 0.8% terceras. Salas señaló los esfuerzos nacionales para avanzar con esos porcentajes; sin embargo, recalcó que no es algo que dependa de ellos, sino de la disponibilidad de las vacunas en el mercado internacional.

Lea también Nacional Ministro Salas sobre pandemia: “Al menos una ola más podría venir” El jerarca de Salud considera que todavía no se puede "cantar victoria" por las bajas cifras de contagios, muertes y hospitalizaciones COVID-19 registradas recientemente.

¿Por qué ya no se habla de la "inmunidad de rebaño"?

Dos expertos consultados por Teletica.com comparten la posición del ministro Salas y aseguran que la "inmunidad de rebaño" es un concepto "superado" mundialmente por su difícil aplicación al COVID-19.

Una razón de peso tiene que ver con las variantes del coronavirus, ya que la tasa básica de reproducción cambia con las mutaciones.

"Con la variante original, se hablaba de una tasa básica de reproducción de entre dos y tres, y por eso se hablaba de que la inmunidad de rebaño se conseguía con el 60% de la población con algún grado de inmunidad", explicó Juan José Romero, epidemiólogo de la Universidad Nacional. En el caso de la variante Delta, por ejemplo, esa tasa está entre seis y ocho, y se requiere, al mismo tiempo, más del 90% de la población con inmunidad funcional.

"Las variantes han cambiado totalmente este concepto, también el hecho de que las vacunas proporcionan una inmunidad relativamente corta: ya se sabe que a partir de seis meses comienzan a perder su efectividad", manifestó Ronald Evans, coordinador de Investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad Hispanoamericana.

El acceso a las vacunas contra COVID-19 también es un factor a tomar en cuenta.

"En Costa Rica, las vacunas nos vienen llegando de a poquitos. Entonces, la gente que se vacunó a finales del año pasado o a inicios de este año, ya van bajando la eficacia y no tienen el mismo nivel de inmunidad que tenían hace un tiempo. Tenemos una población menor de 12 años que no se ha vacunado y que sigue estando susceptible a la infección por el virus; 500 o 600 mil personas mayores de 18 años que no se han podido o no han querido vacunarse, también siguen estando susceptibles a nuevas variantes", agregó Romero.

Según el epidemiólogo de la UNA, ahora debería hablarse de un "efecto colectivo" que no detiene completamente el contagio del COVID-19, pero sí lo reduce y permite que algunas actividades se puedan retomar con "normalidad".