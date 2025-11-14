Abren más de 200 becas gratuitas para jóvenes de Cartago en industria médica

El Instituto Tecnia lanzó una nueva convocatoria de becas gratuitas para jóvenes de Cartago que deseen capacitarse en áreas técnicas de la industria médica. El próximo ciclo iniciará en enero de 2026.

El programa incluye formación técnica especializada, subsidio económico para alimentación y transporte, y vinculación directa con empresas del sector, que hoy genera más de 88 mil empleos en el país.

Las becas están dirigidas a mujeres entre 18 y 35 años y hombres entre 18 y 24 años, sin empleo actual, que residan en Cartago y busquen mejorar su situación laboral mediante educación técnica.

“Nuestro propósito es abrir oportunidades reales de empleabilidad. Queremos que más jóvenes de zonas como Orosi, Turrialba, Tierra Blanca y Los Diques logren formarse y vincularse con empresas líderes”, afirmó Alejandra Vargas, directora ejecutiva de Tecnia.

La iniciativa se diferencia por integrar capacitación técnica, apoyo económico y alianzas empresariales.

“La industria médica es un motor económico lleno de oportunidades. En Tecnia creemos que la educación técnica debe ser un puente hacia el bienestar social”, agregó Vargas.

Costa Rica es el segundo exportador de dispositivos médicos en América Latina.