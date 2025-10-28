Abren investigación disciplinaria contra director del OIJ

El Tribunal de la Inspección Judicial (TIJ) abrió una causa disciplinaria del director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga.

Lo anterior ocurre un día después de que trascendiera una denuncia por presunta violación en perjuicio de una mujer mayor de edad, formulada en contra del jefe de la Policía Judicial.

El expediente administrativo se tramita bajo el número 25-3733-031-DI, informó la Corte Suprema de Justicia.

Precisamente, el presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, había ordenado la apertura del proceso, luego de que este saliera a informar que es investigado por una presunta agresión sexual en perjuicio de una mujer mayor de edad.

Si bien la pesquisa le corresponde a la Inspección Judicial, solo los magistrados pueden acordar una eventual sanción de quien ocupa el cargo de director general del Organismo de Investigación Judicial.

Zúñiga figura como sospechoso de violación en el expediente 25-000359-1883-PE, que se relaciona con hechos ocurridos en enero pasado en Corredores.

El jefe policial rechazó los cargos y aseguró que, en apego al principio de transparencia, se apartaría de todas las diligencias que se relacionaran con su caso.