Abogados explican por qué “Barrenador” pasó a Fiscalía General tras nuevo cargo de Esquivel

El nombramiento de Marta Esquivel al frente del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) motivó el traslado del caso policialmente conocido como Barrenador a la Fiscalía General.

Si bien ya se sabía que la designación de la abogada implicaría un cambio en el escándalo de supuesta corrupción, es hasta ahora que el propio Ministerio Público confirma que la causa 24-000267-1218-PE será investigada en su totalidad por el propio jefe del órgano acusador, Carlo Díaz.

Ese movimiento aplica incluso para los imputados que carecen del fuero que protege a los miembros de los Supremos Poderes, como ahora sucede con Esquivel, precisó la Fiscalía ante una consulta de Teletica.com.

Lo anterior ocurre pese a que el Código Procesal Penal establece en el artículo 400 que, en esos escenarios, la sumaria puede dividirse: una parte contra quien goza de la inmunidad que obliga a aplicar un procedimiento especial, y otra que se mantiene en la vía ordinaria contra los encartados particulares.

Ahora bien, ¿por qué ocurre eso?

Sobre el particular, este medio consultó directamente a la Fiscalía General y esta explicó que con esta determinación se busca evitar el fraccionamiento del expediente.

No obstante, también se consultó a tres abogados penalistas independientes al caso, quienes agregaron que la decisión posiblemente busca una mayor eficacia.

"Desde el punto de vista legal, la decisión está bien, es posible. No es una decisión ilegal. Desde el punto de vista de oportunidad, de decisión oportuna o no, no pareciera ser oportuna o no. Pareciera que es una decisión que va a demorar la tramitación de la causa en su totalidad. La entiendo como una posible forma eficientista de sacar adelante el proceso y no tener que hacer dos juicios por separado, sino uno solo, y que la suerte del juicio sea solo una: que si se adelanta, se adelanta para todos, pero si no se adelanta, no se adelanta para ninguna. Siento que es eso, un eficientismo. Pero habrá que ver si a eso le saca réditos o no la Fiscalía", explicó el jurista Mauricio Brenes.