Abogados de jueza afirman que inacción de Fiscalía facilitó agresión

La agresión que sufrió una jueza de apellido Carballo la tarde de este viernes en Heredia fue el resultado de una serie de factores que la propiciaron.

Así lo indicaron los abogados de la víctima a Telenoticias (vea video adjunto).

Todo inició a mediados de 2025, cuando la jueza emitió fallos donde ordenó restablecer las visitas regulares para un privado de libertad, e instruyó instalar televisores y microondas en los pabellones de máxima seguridad del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero (conocido como "La Reforma").

"A raíz de una conferencia de prensa surgió la exposición del nombre del nombre, no solo el contenido de la resolución, sino le nombre de la ofendida. ¿Qué pasa a raíz de eso? Primero surge la violencia mediática, a través de las redes sociales. Posteriormente, esta información que fue de conocimiento público llega a un vecino que es el imputado sobre esta causa", explicó el abogado Levinson Escalante.

Según detallan los abogados, ese hombre de apellido Ulloa fue vecino de la jueza durante al menos siete años sin que existieran problemas.

No obstante, desde mediados del año pasado inició con una serie de amenazas agravadas.

La jueza presentó la denuncia al Ministerio Público. Incluso estuvo en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos del Poder Judicial, pues las amenazas escalaron.

"Fue omisión por parte del Programa de Protección de Víctimas porque ellos sabían esta situación. Tanto es así que hace seis semanas, los agentes de protección sufrieron un acometimiento personal con el imputado Ulloa", agregó Escalante.

El Programa de Protección de Víctimas y Testigos le indicó a la jueza que cambiara de domicilio como respuesta a las amenazas del vecino.

"Esto, por supuesto, nos causa asombro e indignación, porque precisamente ella, como víctima, no tuvo el respaldo. Porque el trasladarse de domicilio no era tan fácil, a pesar de que buscamos opciones", señaló Escalante.

El ataque ocurrió este viernes 17 de abril, cuando el sospechoso se topó con Carballo y, presuntamente, incitó a su perro para que la atacara y —una vez que la mujer estaba en el suelo— la golpeó reiteradamente con los puños. El perro le mordió una pierna.

"La aborda, la golpea en todas las áreas de su cuerpo, desde la cabeza a sus piernas, porque las lesiones son muy evidentes y yo las vi personalmente. Y es a través de esto que él la arrastra, la golpea. Y tiene un perro agresivo que de igual manera se le lanzó a ella", describió Escalante.

El sospechoso de agredir a la jueza fue detenido la noche del sábado y permanece en esa condición a la espera de la audiencia de medidas cautelares, programada para 1:30 p. m. del próximo lunes.

El codefensor, Alberto García, adelantó que solicitarán que a Ulloa se le imponga prisión preventiva.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, además del Colegio de Abogados y la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) condenaron lo sucedido.

"Agredir a una jueza por desacuerdo con sus resoluciones constituye una grave afrenta, no solo contra su integridad personal, sino también contra la independencia judicial y contra el sistema de justicia en su conjunto", señaló el magistrado.



Mediante un correo electrónico, este medio solicitó a la Presidencia de la República una posición sobre el tema, pero al cierre de edición no hubo una respuesta.