Abogados de Jeaustin Campos: "Él nunca dijo esas palabras"

Por José Fernando Araya | 29 de marzo de 2023, 13:40 PM

El técnico Jeaustin Campos dio la cara y salió a negar cualquier tipo de acción racista sobre el futbolista Javon East.

En una larga conferencia de prensa, el extécnico del Saprissa dio su punto de vista y eso sí, no aceptó ningún tipo de preguntas por parte de la prensa, ya que dejó esto a sus abogados personales, Adolfo Hernández y Federico Campos.

Esto es un extracto de lo que se habló este miércoles, un día después su salida del Saprissa.

Al equipo.

“Al club, la verdad que, lamento mucho las acciones tomadas por el club, siento que los procedimientos no fueron los adecuados, me duele mucho y es algo lamentable, ni siquiera tuvieron la posibilidad de escucharme, ni a mis testigos, simplemente activaron los protocolos que me deja duda que existiera y simplemente fue señalar y culpar.

“No es un situación común y corriente, me parece que la ligereza que se tuvo, el linchamiento general que ha habido totalmente desmedido y simplemente tomando como partida, una sola línea de expresión; el canibalismo mediático lo hemos sufrido y al día no es justo, ningún ser humano merece este trato y todo por la falta del debido proceso”

Sobre el racismo.

“Nunca me di cuenta de ninguna denuncia, nunca la vi, nunca me la enseñaron, me di cuenta el lunes que la hicieron pública y que se ventiló.

“Durante la semana hubo una discusión 100% futbolera y cuando el grupo me dice que hay un jugador afectado, simplemente le ofrecí disculpas, pero no sabía que había una denuncia y no sabía en qué constaba y prácticamente fue la carta de despido”.

Sobre el despido.

“Ayer hablé con el presidente y el gerente para ver de qué manera se podía solucionar esto, les estalló en la cara y no estaban preparados, me mencionó que la junta directiva me había separado del cargo”.

El trato del grupo.

“Con el grupo todo estaba perfecto, el viernes que tuvimos el último juego en Puntarenas, lo conversamos y ya era una situación futbolísticamente y a nivel de camerino, ya superada”.

“Tal vez las formas no son las correctas, pero de ahí a las formas como se han tratado, de ninguna manera ha sido mi intención y algunos lo saben, que he tenido problemas en el pasado y que los he intentado mejorar también es cierto, pero en los últimos años he desarrollado un poco más la sensibilidad, el trato y la forma”.

Sobre la opinión pública y lo afectado que puede quedar la carrera.

“A nivel de amenazas no nos las merecemos y estamos viendo todos los detalles, pues está en juego mi carrera, mi paz y mi familia y vamos a ir hasta las últimas consecuencias desde el punto de vista legal”

“No quería estar acá, pero es una obligación para mi gente y la opinión pública”

“No se me ha juzgado, se me ha culpabilizado y tachado”.

Sus abogados Federico Campos y Adolfo Hernández aseguraron que presentarán una demanda en contra del Deportivo Saprissa, así como de todos los testigos involucrados, pues a su criterio hubo falso testimonio por parte de los implicados.

“Él nunca dijo esas palabras, nunca dijo ningún acto de racismo ni discriminación, no es característico del señor Campos.

“Esa situación es totalmente en la vía laboral, un proceso ordinario por despido injustificado, consideramos que a Campos se le pisotearon sus derechos laborales, derechos constitucionales también, nunca fue escuchado”, indicó Hernández.