Abogado: Sospechoso de matar a Nadia Peraza se contradijo al explicar cómo se cortó mano

El sospechoso de matar a Nadia Peraza dio varias versiones sobre cómo se cortó su mano izquierda.

Las contradicciones son relevantes en el tanto que la hipótesis de la querella (acusación privada) y la acción civil resarcitoria (reclamo económico por daños provocados) es que el sujeto, de apellido Buzano, se lesionó cuando desmembraba el cuerpo de la víctima (ver video adjunto de Telenoticias).

El primero en referirse a las explicaciones dadas por el acusado sobre esas heridas fue su exjefe, Carlos Jarquín, quien la mañana de este jueves declaró en el juicio que se sigue en el Tribunal Penal de Heredia contra Buzano por el femicidio.

"Me dijo que lo intentaron asaltar y le cortaron la mano", apuntó el hombre, que se dedica a hacer construcciones y remodelados. "Creo que eso fue para inicios de marzo, creo. Febrero o marzo, por ahí", agregó.

Ese día, el sospechoso tenía que trabajar, pero no llegó. En su lugar, envió fotografías desde un centro médico, con una venda en su mano.

Tal manifestación contradice otras que constan en el expediente 24-001572-0059-PE, según el representante legal de la familia de Peraza, Joseph Rivera.

"Aquí lo que tenemos es una serie de mentiras que generó Jeremy con relación a la ausencia que él tuvo en el trabajo cuando Nadia desaparece. Primero dijo, está plasmado en el informe, que fue un indigente que lo asaltó. Después mencionó que se había cortado con cutter. Después señaló que se había metido una varilla de construcción en el trabajo. Y el señor manifestó que efectivamente no tuvo ninguna herida dentro de sus funciones conforme se fue dando el interrogatorio, lo que le fuimos preguntando. "También nos llamó la atención que después de que este sujeto se ausenta del trabajo, entre marzo y abril, este sujeto se comunica con este señor Jarquín por otra línea celular, que él no conocía el número. Ahí vemos todo este tema conductor de la suplantación de identidad, que él utilizaba los dos teléfonos de Nadia. Cuando a él se le captura, encuentran en su humanidad estos dos artefactos electrónicos, donde él los utilizaba para mandarles mensajes a los familiares", subrayó Rivera.

El testigo también declaró que no notó ningún comportamiento diferente del acusado luego de que su pareja desapareciera, entre el 20 de febrero y el 6 de abril de 2024.

Durante la audiencia de la mañana de este jueves, el fiscal Óscar Serrano descartó la recolección de los testimonios de un grupo de oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pues consideraba que estos podían resultar redundantes.

Entretanto, el defensor de Buzano, Francisco Herrera, destacó que, desde su punto de vista, eran necesarias esas declaraciones, ya que suelen darse contradicciones entre agentes que podían servir a la estrategia de la representación legal del acusado.

Sin embargo, hizo ver que él está en el contradictorio “contra todos” y que por ello no logró frenar el desistimiento.