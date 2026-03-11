Abogado solicitará 196 años de prisión contra sospechoso por caso Nadia Peraza

El abogado de la familia de Nadia Peraza, Joseph Rivera, informó que solicitará una condena de 196 años de prisión contra Jeremy Buzano Paisano, principal imputado por el feminicidio de la joven, tras concluir la etapa de testimonios periciales en el juicio que se desarrolla en el Tribunal Penal de Heredia.

Rivera aseguró que las pruebas presentadas durante el debate, especialmente el testimonio de la médico forense Emily Solano González, evidencian un crimen cometido con extrema violencia y planificación

​“Nos parece que este es un monstruo, este es un asesino serial”, afirmó el abogado al comparar el patrón del crimen con casos de asesinos seriales conocidos a nivel internacional.

Forense describe hallazgo estremecedor

Durante la audiencia, la médico forense detalló cómo fueron encontrados los restos de la víctima el 17 de mayo de 2024 en una vivienda en San Pablo de Heredia, donde Buzano se había instalado con una refrigeradora que contenía partes del cuerpo.

Según explicó, los restos óseos estaban envueltos dentro de prendas de vestir dobladas de forma meticulosa.

​“Era una pierna metida entre la otra de una forma muy sistemática. No era ropa arrugada sobre algo, sino un bulto bien formado”, describió.

Además, indicó que algunos huesos largos, como un fémur, se encontraban prácticamente limpios y sin tejido, en lo que denominó una “reducción esquelética”.

Otro de los hallazgos descritos fue el contenido de una lonchera infantil encontrada en el lugar.

De acuerdo con la especialista, en su interior había cortes de tejido muscular simétricos envueltos en papel aluminio, que no correspondían a trozos irregulares, sino a fragmentos aparentemente cortados de forma uniforme.

La forense también explicó que el tronco de la víctima fue hallado envuelto en una cobija y presentaba cortes rectos, lo que descarta que la separación del cuerpo se debiera a procesos de descomposición.

Asimismo, indicó que la zona pélvica y genital estaba ausente y que el tronco no tenía órganos internos.

También detalló que algunas extremidades estaban desarticuladas, lo que sugiere el uso de un objeto punzocortante con mucho filo para separar las partes del cuerpo.

Rivera explicó que, según la literatura forense y el criterio médico, el cuerpo habría sido desmembrado con un objeto cortante de gran filo.

El abogado vinculó esta hipótesis con una herida que presentaba el imputado en la palma de la mano derecha, la cual habría sido atendida un día después del crimen.

Alegan feminicidio con odio hacia la víctima

El representante legal de la familia sostuvo que las mutilaciones evidencian un posible móvil de odio y venganza, relacionado con conflictos sentimentales entre el imputado y la víctima.

Según afirmó, el acusado habría actuado solo y habría intentado desaparecer completamente el cuerpo.

​“Se tomó tres meses para desmembrar el cuerpo, envolver los restos y tratar de ocultarlos”, dijo.

Otro de los elementos que la querella considera agravante es la supuesta suplantación de identidad de la víctima.

Rivera aseguró que Buzano habría utilizado el teléfono y las redes de Nadia para hacerse pasar por ella después del crimen, ocurrido el 22 de febrero de 2024 en Bajo Los Molinos.

De acuerdo con el abogado, estas acciones, sumadas al feminicidio y la manipulación del cuerpo, sustentan la solicitud de la pena máxima acumulada.

El Tribunal Penal de Heredia continuará con el proceso antes de que las partes presenten sus conclusiones finales.