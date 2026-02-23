Abogado de mamá de Nadia Peraza sobre sospechoso: “Se estaba comiendo los restos humanos”

El abogado de la familia de Nadia Peraza, Joseph Rivera, sugirió la tarde de este lunes la posibilidad de que el sospechoso de matar a la joven, de apellido Buzano, haya comido parte de los restos en un intento por deshacerse de su cuerpo.

A las afueras del Tribunal Penal de Heredia, donde se celebra el debate por el femicidio ocurrido entre el 20 de febrero y el 6 de abril de 2024, el jurista recordó las condiciones en las que vivió el imputado en el tiempo en que estuvo desaparecida la joven.

"Los testigos dicen que se comunicaba por una ventanita en la casa y que no salía. Y que cuando salía de la casa, cerraba la puerta o no pasaba del umbral de la puerta. Y una pregunta que le hicimos en el interrogatorio a la jefa de Nadia (Nataly García) era que si tenían otras visitas, si ella sabía que habían otros visitantes. "Nunca hubo visitantes en esos tres meses de desaparición. Ni tampoco llegaban a dejarle comida a Jeremy. Eso lo que significa es que Jeremy, hipotéticamente, eso lo vamos a explotar en conclusiones, era que se estaba comiendo los restos humanos. Porque ya tres meses sin comer, no hacía ningún tiempo de comida, no salía a ningún lado y pasaba encerrado con ese cuerpo, fraguando cómo desaparecía el cuerpo", comentó Rivera en conversación con Teletica.com.

Su contraparte, el defensor de Buzano, Francisco Herrera, rechazó categóricamente las manifestaciones.

También lamentó el daño que declaraciones de ese tipo pueden tener en los allegados de la víctima.

"Eso no existe. Es una injusticia para mí, porque genera más dolor a la familia. Jeremy no es una persona de esa naturaleza. Ni ha habido aquí en Costa Rica casos de esa naturaleza. Así que todo lo que hablen de canibalismo y todo eso no tiene relevancia. Mucho menos, porque yo creo que don Jeremy es totalmente inocente y, por ende, no creo que se haya comido a esa niña. Eso no es cierto", indicó Herrera.



Para la representación legal de Marilyn Espinoza, la madre de la ofendida, los testimonios recibidos hasta la fecha en el debate permiten explorar la posibilidad del canibalismo. Por ello es que adelantó que insistirá en el tema durante sus interrogatorios y en las conclusiones del contradictorio.

A modo de ejemplo, apuntó cómo la testigo que declaró la mañana de este lunes, Rosimar Contreras, confirmó en su relato y con fotografías que en el apartamento que ocupaban Buzano y Peraza estaban la misma refrigeradora y el mismo tarro de mayonesa en los que se encontraron restos de la joven.

Sumó que también existe un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que hizo importantes hallazgos en relación con dedos amputados de la agraviada, envueltos en papel aluminio en el interior del electrodoméstico.

"¿Qué lógica tiene amputar cinco dedos y envolverlos en aluminio? Eso va a quedar para cuando lleguen los expertos de escena de crimen y poderles preguntar por qué se da ese fenómeno criminalístico sobre ese hallazgo tan importante", señaló Rivera.



Buzano figura como sospechoso, además del femicidio, de sustracción patrimonial, estafa informática y suplantación de identidad.

El juicio en su contra está en desarrollo desde el 18 de febrero pasado y se prevé que se prolongue hasta el próximo 17 de abril.