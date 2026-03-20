Abogado de CCSS faltó a juicio por recomendación médica, pero impartió capacitación en esos días

En medio de una recomendación médica de reposo con la que consiguió la suspensión de un juicio, un abogado de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dio una capacitación dirigida a personal de esa institución.

Se trata de un jurista de apellido Vargas, quien representa a la institución administradora de los establecimientos públicos de salud en el expediente 24-001995-0166-LA-4, en el que debía celebrarse un debate en el Juzgado Laboral del II Circuito Judicial de San José el 24 de febrero anterior.

No obstante, el contradictorio no pudo efectuarse porque Vargas remitió al órgano jurisdiccional un comprobante de reposo para los días 23, 24 y 25 de ese mismo mes.

En la última de las fechas indicadas, el abogado impartió un taller virtual sobre hostigamiento laboral dirigido a personal de la propia entidad, entre ellos, actor en el proceso pendiente de juicio, Armando Acosta.

Todo lo anterior se desprende de una serie de pruebas recopiladas por el demandante e incluidas en una queja planteada ante el Juzgado Laboral del II Circuito Judicial de San José, a la que Teletica.com tuvo acceso.

"El día de ayer, 25/02/2026, este señor Vargas impartió de 9 a. m. a 12:00 p. m. una capacitación virtual en vivo sobre hostigamiento laboral, dirigida a funcionarios de la Caja, incluido su suscrito servidor, quien me inscribí a dicho curso y por eso me di cuenta del suceso", indicó el denunciante.

Acosta señaló que, para comprobar la participación del abogado, realizó una consulta directa a la moderadora del taller, de apellido Enríquez, si la actividad era en vivo. La funcionaria confirmó que así era por escrito, mediante la plataforma Teams, como se ve en una captura de pantalla aportada en el planteamiento.

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Incluso, el denunciante aseguró que pudo hacer una consulta y que Vargas "respondió cabal".

"Nótese que este señor no acudió al juicio invocando una incapacidad o recomendación de reposo, por tanto se suspendió y se reprogramó audiencia para el 22 de abril de 2026. No obstante lo anterior, ayer (25 de febrero), curiosamente estando incapacitado el señor abogado, participó como expositor de dicho taller", agrega el documento.

El actor del proceso afirmó haber hecho varias grabaciones con su celular de la participación de su contraparte en la capacitación y ofreció aportarlas "para mayor abundamiento", pues la grabación de la charla hecha por la institución no se compartió con los usuarios.

La queja solicitó que el asunto fuera remitido al Colegio de Abogados "para lo conducente con ese agremiado". También plantea al órgano jurisdiccional "oponerse con absoluta tenacidad a esa evasiva de audiencias".

"Está bien, sí, lo acepto. Es verdad que se ha suspendido el juicio en dos ocasiones de mi parte, pero en razón de mis incapacidades psiquiátricas continuas emitidas por diferentes especialistas de la Caja de Seguro Social, a raíz de todo el daño mental y físico que este asunto me ha ocasionado. "Así las cosas, con mucho respeto le ruego a la autoridad competente adelantar el juicio a una fecha más próxima por favor", puntualiza la denuncia.

Pero la gestión fue atendida en resolución del 19 de marzo pasado por el juez José Andrés Ureña, quien se limitó a tomar nota respecto a la capacitación impartida por Vargas.

Respecto a lo indicado en el planteamiento, el decisor hizo ver que todo lo actuado consta en el expediente y que en la sentencia de fondo no podrá abarcarse la cuestión "por escapar del objeto del proceso", según el documento del que este medio tiene copia.

"Por ende, deberá la parte interesada, si así lo desea, acudir a la vía que considere oportuna con los elementos de prueba que considere pertinentes", apuntó Ureña.

El juzgador también denegó la solicitud de adelantar el debate, porque el último señalamiento efectuado representa una de las fechas más próximas disponibles en el calendario judicial del despacho, que tiene ocupación completa hasta julio próximo.

Sobre el particular, Teletica.com solicitó una posición de Vargas desde el 18 de marzo anterior a través de la oficina de prensa de la institución en la que trabaja, sin que se haya recibido respuesta hasta el cierre de esta publicación.

Nota del redactor: Esta publicación fue modificada a las 11:41 a. m. del 25 de marzo de 2026, luego de que se recibiera respuesta de la Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social, que señala que lo emitido a Vargas fue un dictamen médico con recomendación de reposo, no una incapacidad formal.

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