Abogado de Carlos Rodríguez explica por qué no pagó los ₡4 millones de pensión alimentaria a Elena Correa

9 de junio de 2023, 11:15 AM

El abogado penalista, Rodrigo Rosales , explicó por qué su cliente, Carlos Rodríguez, no realizó el primer pago de ₡4 millones de pensión alimentaria provisional a su expareja, la ex Miss Costa Rica, Elena Correa.

En declaraciones a Teletica.com , el letrado confirmó que la pensión debía de depositarse el pasado 2 de junio, pero no se hizo.

" El día de hoy se presenta la contestación de la demanda con oposición, y esos instrumentos, ya el contenido, no te lo puedo decir, pero es hacer valer los derechos de don Carlos en ese sentido", agregó.

El empresario y exdueño de la Guácima no fue castigado con apremio corporal (no fue detenido) por el impago de la pensión, ya que se acoge al beneficio que proporciona la ley y que establece que no se pueden detener a personas que superen los 71 años, y Rodríguez tiene 75.